Mahremlere finansal darbe! Gizli çalışıyorlar

Yeni Şafak 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:12

Mal varlıkları dondurulan firari 454 FETÖ'cü içinde örgütün çok sayıda kritik mahrem imamı da mevcut. Varlıkları dondurulanlar örgütün MİT, TSK, mülkiye, Emniyet ve yargı gibi kritik yapılanmalarında kilit rol oynayan isimler. Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan kararla mal varlığı dondurulan FETÖ'cülerin büyük çoğunluğunun örgütün, kritik kurumlardaki mahrem imamlar olduğu ortaya çıktı.

KRİTİK İSİMLER VAR

Terör örgütü üyelerinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı karar, 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, 454'ü FETÖ/PDY, 108'i PKK/KCK, 119'u dini istismar eden terör örgütleri ve 89'u sol terör örgütleri üyesi toplam 770 terörist ile kuruluş yeri ABD olan FETÖ bağlantılı Niagara Vakfı'nın mal varlığı donduruldu. Listede ismi bulunan FETÖ'cülerin büyük bir kısmının, kamu kurum ve kuruluşlarına sızdırılan örgüt mensuplarından sorumlu mahrem imamlar olduğu ortaya çıktı. Bazılarının ise örgütün sözde "Türkiye sorumlusu" olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, İşte o isimler:

ÖDÜLÜ MİT İMAMLIĞI

FETÖ'nün MİT'e sızma girişimleri 1990'lı yılların başında başladı, ilk sızma 1994'de gerçekleşti. İstihbarat birimlerine büyük önem veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, MİT imamlarıyla birebir görüşüyordu. Listede ismi bulunan Cengiz Özkan, 2014-2015 yıllarında örgütün MİT mahrem yapılanmasında Türkiye sorumlusuydu. Darbe girişimi öncesi ABD'ye kaçan Bişer'in, Fetullah Gülen'in yanında görevini sürdürdüğü belirtiliyor. Mal varlığı dondurulan bir başka MİT imamı ise Osman kod adlı Sunay Elmas. Örgütün Ankara bölge sorumluluğunu yürüten Elmas, FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davası sanıklarından. Örgütün MİT Türkiye sorumlusu vekili Atila Öztürk, Diyarbakır bölge sorumlusu Mustafa İlhan, Erzurum bölge sorumlusu Ahmet Şahin ile mahrem sorumlular Fatih Cengiz, Mahir Çimentepe ve Erdal Kuluçlu da mal varlığı dondurulan firarilerden.

BİRBİRLERİNDEN GİZLİ ÇALIŞIYORLAR

FETÖ'nün gizli ve kirli işlerini koordine eden mahremler, birbirlerini tanımıyor ve tüm giderleri örgüt tarafından karşılanıyor. Örgütün mal varlığı dondurulan diğer mahrem imamları ve sorumlu olduğu yerler şu şekilde: Mollalar: Mehmet Ergene, Gültekin Bibar, Cengiz Tüccar ve Ergün Çapan. Mülki idare: Mahmut Akpınar, Ahmet Hamdi Parlak, Ahmet Hüsrev Tonguç, Serkan Alpertonga ve Ömer Fidan, Emniyet: Taner Ertekin, Temel Alsancak, Murat Tokay, Nail Erdem, Salih Aksu ve Muharrem Pakel, Deniz Kuvvetleri: Yavuz Kaya, Önder Çetinkol, Polat Orak ve Mustafa Vasfi Yağcı, Jandarma: Yasin Tutuş, Yavuz Erdişli, Mustafa Doğan, İsmail Dabanoğlu ve Ertuğrul Mehmet Yeşiloğlu, Bilişim-TİB: Hüseyin Civan ve Erkan Ertosun.

İSMİ DEŞİFRE OLUNCA KAÇTI

FETÖ'nün sızdığı kritik yerlerden biri de Adalet Bakanlığı. 2014'e kadar Adalet Bakanlığı Türkiye yapılanmasının başındaki isim olan Ahmet Çağlayan, isminin deşifre olması üzerine 2014'te yurt dışına kaçtı. Çağlayan, Gülen'le direk bağlantısı vardı. Şükrü Aktaş, İbrahim Tökü, Selçuk Ayhan, İsmail Çevirci, Kürşat Demirci ve İrfan Öksüz mal varlığı dondurulan mahrem imamlar arasında.

GÜLEN'LE DOĞRUDAN GÖRÜŞÜYORDU

Firari FETÖ'cü Bilal Ekşili, örgütün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkan isimlerin başında geliyor. FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'yla irtibatı da dikkat çekiyor. "Halkın sokaklara indirilmesi" projesi için 2017'de ABD'de çeşitli temaslar yapan Altaylı'nın, Fetullah Gülen ile doğrudan görüşebilen Bilal Ekşili'ye "muhalif güçlerin birlikte hareket edip, halkın sokaklara indirilmesi önemli" diyerek bu konudaki çalışmaları anlatmıştı.

KARLOV SUİKASTI PLANLAYICISI

2009'da MİT mahrem yapılanmasına getirilen Cemal Karaata, sözde Ankara bölge sorumluluğunu yürüttü. Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının planlayıcıları arasında yer alan Karaata, yurt dışındaki firari FETÖ'cülerden.