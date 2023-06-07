Mahsur kalan uçkun toplayıcılarını AFAD kurtardı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun bitkisini toplamak için çıktıkları Erek Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yukarı Bakraçlı Mahallesi yakınlarında uçkun toplamak için dağa tırmanan Serkan Sürmeli ve Suat Sevimli, Erek Dağı eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı.

Sürmeli, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD dağcı ekibi, Sürmeli ile Sevimli'yi 5 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.