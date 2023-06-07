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Mahsur kalan uçkun toplayıcılarını AFAD kurtardı

Dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Mahsur kalan uçkun toplayıcılarını AFAD kurtardı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun bitkisini toplamak için çıktıkları Erek Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yukarı Bakraçlı Mahallesi yakınlarında uçkun toplamak için dağa tırmanan Serkan Sürmeli ve Suat Sevimli, Erek Dağı eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı.

Sürmeli, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD dağcı ekibi, Sürmeli ile Sevimli'yi 5 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

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