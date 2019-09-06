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Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi

YALANLARLA AK Parti dönemini karalamak isteyen Ekrem İmamoğlu, yine kirli algı operasyonuna imza attı. Her gün yeni bir zamla İstanbulluların tepkisini çeken İmamoğlu, iki buçuk ay sonra makam aracı diye kamyonetlerle şov yaptı. Şehrin altyapı hizmetlerinde kullanılan araçları toplayarak Yenikapı’da sergiledi.

  • STAR
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“İsrafa son” sloganıyla geldiği İBB Başkanlığı görevinde henüz zamdan başka icraata imza atmayan İmamoğlu, tepkilerden bunalınca İstanbul’a hizmet veren araçları “makam aracı” diyerek Yenikapı’ya toplatıp algı operasyonuna girişti.

İSTANBUL Büyükyşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘makam aracı’ diye onlarca orta sınıf hizmet aracını Yenikapı’ya toplaması tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı” ifadelerine yer verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından bir görsel paylaştı.

ALGI OPERASYONU

Yenikapı’da sergilenen makam araçlarıyla ilgili sosyal medyada tartışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, görüntüleri paylaşıp bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Muş, “Bırakın bu yalanı dolanı! Siyasetin bir ahlakı olur. İBB’nin hizmet araçlarını bir alana çekip “makam saltanatı” diye algı operasyonu yapıyorsunuz! Kamyonetler, Clio araçlar nasıl makam aracıymış? İş yapamayınca algı operasyonu yapıyorlar!” diye yazdı. Bu arada Yenikapı’da dizilen araçların aktif görevde olduğu, ihtiyaç fazlası olmadığı, fotoğraf çekimi için çağrıldığı söyleniyor.

Sahada görevli ekiplerin kullandığı hizmet araçları Yenikapı’ya getirildiği için şehirde birçok hizmetlerin verilmesinde aksamalar yaşandı.

İBB’DEN LÜKS ARAÇ İHALESİ

SEÇİM dönemi boyunca İBB’de araç israfı olduğu iddiasını ortaya atan Ekrem İmamoğlu’nun 175 lüks aracın kiralanması için eylül ayı başında ihaleye çıktığı belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde: Metalik siyah renk olacaktır, Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır, Otomatik vites olacaktır, Sunroof olacaktır, Koltuklar deri olacaktır, Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır, Çift bölgeli klima olacaktır, Arka kol dayama olacaktır. 

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