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  • ''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu: Cezanın gerekçesi açıklandı
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''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu: Cezanın gerekçesi açıklandı

İzmir'de 'makas atma' sonucu yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücüye verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 13:06 - Güncelleme:
''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu: Cezanın gerekçesi açıklandı
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İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin açıkladığı gerekçeli kararda, kazanın yaşandığı 2023 yılında 18 yaşında olan sanık Y.İ.K'nin yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanığın sevk ve idaresindeki araçla dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak, objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmek suretiyle bilinçli taksir ile kazaya sebebiyet verdiği, 5 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilerek, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçunu işlediğinin sabit kabul edildiği aktarıldı.

Olayda sanığın aracını şeritler arasında tehlikeli ve ani hareketler yaparak kullandığı, kazaya sebebiyet verebileceğini öngördüğü, ancak kontrolsüz şekilde aracı kullanmaya devam ederek bilinçli taksirle hareket ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Sanığın asli kusurlu oluşu, kazaya karışan diğer araç sürücülerinin kusursuz olması, ölen ve yaralanan kişi sayısı, yaralanan kişilerin yaralanma niteliği, sanığın eylemi işleyiş şekli göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, yargılama sonucu sanık Y.İ.K, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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