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Makas faciası! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazada makas atan araç takla atarak ters döndü.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 07:14 - Güncelleme:
Makas faciası! Çok sayıda yaralı var
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Kaza saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan İlker G. (32) yönetimindeki 34 CHL 740 plakalı otomobil iddiaya göre makas attığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan Doğancan A. (22) yönetimindeki 34 EV 5646 plakalı otomobile, ardından Zafer O. yönetimindeki 16 ANH 309 plakalı otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan İlker G. yönetimindeki otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Emine G. (28), İsa Ö. (19), Özcan K. (22) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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