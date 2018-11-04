Maket uçaksavarlı aracın sürücüsü serbest bırakıldı
Cipinde bulunan maket uçaksavarla trafikte seyrettiği için polis tarafından gözaltına alınan sürücü Murat T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- İHA
Cipi ile trafikte dolaşırken üzerindeki uçaksavar maketi ile görüntülenen sürücü Murat T., polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.
Araç Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne getirilerek didik didik incelenirken, sürücüye dört farklı trafik kuralını ihlal ettiği ve trafik güvenliğini de tehlikeye düşürmekten idari işlem uygulandığı öğrenildi.
Sürücü Murat T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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