Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Çiçekli Mahallesi Armutçuk mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğinden makilik alana sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu.
İhbar üzerine yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle bölgedeki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık bir dönüm makilik alan zarar gördü.
Öte yandan Muğla'nın Datça, Marmaris, Ortaca ve Ula ilçelerinde bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 4 yangın çıktığı, Marmaris dışındakilerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.