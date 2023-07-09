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Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki makilik alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Çiçekli Mahallesi Armutçuk mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğinden makilik alana sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu.

İhbar üzerine yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle bölgedeki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık bir dönüm makilik alan zarar gördü.

Öte yandan Muğla'nın Datça, Marmaris, Ortaca ve Ula ilçelerinde bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 4 yangın çıktığı, Marmaris dışındakilerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

  • yangın söndürme
  • Ula ilçesi
  • ormanlık alan

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