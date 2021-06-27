Makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı

AA 27 Haziran 2021 Pazar 09:45 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 09:46

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, 2553 groston ağırlığında, 88 metre uzunluğundaki Türk bandıralı kuru yük gemisi "MEGA D"nin makinesinde Sivriada açıklarında arıza meydana geldi.

Kurtarma-7, Kurtarma-2 römorkörleri ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. Kuru yük gemisi, ekiplerce Ahırkapı demir bölgesine emniyetle çekildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, haziran ayı başında deniz uçağı ile havadan yapılan denetimde, denize kirli balast döktüğü belirlenen "MEGA D" adlı gemiye, 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulamıştı.