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Güncel

Makineleri tıra yüklerken yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Antalya'da şantiye makinelerinin vinçle tıra yüklenmesi sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Mehmet Arıcıoğlu (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 11:05
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kum ocağındaki şantiye makinelerini TIR'a yüklemek için gelen Mehmet Arıcıoğlu, makinelerin zincirini söktüğü sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Arıcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Arıcıoğlu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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