Makyaj uzmanı Ferza Mohammadkhani: Kalıcı makyaj sanal uygulamalardan çok daha avantajlı

alıcı makyaj hakkında bilinmesi gerekenleri sektöründe 10 yıllık tecrübeye sahip kalıcı makyaj uzmanı Ferza Mohammadkhani anlattı.

10 yıldır güzellik sektöründe faaliyet gösteren ve kalıcı makyaj alanında uzmanlaşan Ferza Mohammadkhani, "Günün teknolojik trendlerinden olan makyaj efektleri son dönemde çok tercih ediliyor. Ancak fotoğrafınıza sanal efektler uygulamak yerine, bir defa yaptıracağınız kalıcı makyaj uygulamasıyla gerçek hayatta çok daha doğal ve güzel görünebilirsiniz. Hem de günün her saati" dedi.

YOĞUN GÖZÜKMEK ZORUNDA DEĞİL DOĞAL FORMLAR TERCİH EDİLEBİLİR

Kalıcı makyaj hakkında bilgi veren Ferza Mohammadkhani, "Kalıcı makyaj olarak gruplandırılan uygulamalar kapsamında; kalıcı kaş (microblading), kaş laminasyonu, dudak renklendirme, dipliner, eyeliner, kirpik lifting gibi uygulamalar yapıyoruz. Bu işlemler uzun vadede günün her saati bakımlı görünmeyi mümkün kılıyor" diye konuştu. Uzman isim, kalıcı makyaj ile çok doğal sonuçlar elde edilebildiğini belirtti: "Kalıcı makyaj asla yoğun gözükmek zorunda değil. Yaptırmak isteyenler endişe etmesin. İstenilen doğallık ölçüsüne göre hafif tonlarda da bu işlemler yapılabilir. Talebe göre çok doğal formlarda da çalışıyoruz, yoğun formda isteyenler de oluyor."

KALİTELİ MALZEME KULLANAN TECRÜBELİ KİŞİLERLE ÇALIŞIN

Sanat dünyasından çok sayıda ünlü isimle de çalışan Ferza Mohammadkhani, kalıcı makyaj yaptırmak isteyenlere mutlaka uzman bir isme başvurmaları ve uygulamayı kaliteli malzemelerle yaptırmaları konusunda da önemli uyarılarda bulundu: "Maalesef piyasada bu işi bilmeyen çok fazla kişi var. Kalıcı makyaj yaptırmak isteyenlere en önemli tavsiyem, mutlaka detaylı araştırma yapmaları, kaliteli malzeme kullanan tecrübeli kişileri bulmaları."