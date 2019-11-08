'Mal mülk istemedik, evlatlarımızı istedik'

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 55 aile, eylemlerini sürdürüyor.

OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM

Tuncay için 13 Eylül’de oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, oğlunun öğrenim gördüğü ortaokulun kapısından alınıp götürüldüğünü söyledi. Fatma Bingöl, “Çocuğum gittikten 2 ay sonra fotoğraflarını internete koydular. Bu çocuğu böyle eğittik, böyle götürdük diye. Ortaokul 2’nci sınıfta okuyordu. Çocuğu dağa kaldırdılar. O zaman 14 yaşındaydı. 2014 yılında götürüldü. Şu anda 19 yaşında. Biz evlatlarımızı bekliyoruz. Kimseden mal istemedik, mülk istemedik. Sadece ciğerimizin bir parçasını istedik” dedi.

EVİMİZE GELDİLER

Bingöl, “İstanbul’dayken HDP’liler evimize geldiler. Çocuklarımızla beraber onları kovduk. Sadece sağ mı, ölü mü diye sordum. Sağ olduğunu söylediler. Kandil’de olduğunu ve başka bir bilgi veremeyeceklerini söylediler. Bir yolunu bulabilirse çıksın gelsin artık” diye konuştu.

Anne Emine Kaya da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını ve oğlu dönene kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

AP ÜYESİ ZDECHOVSKY’DEN ÇAĞRI: AVRUPA GERÇEĞİ GELİP GÖRSÜN

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, gazetecilere de açıklamalarda bulundu: “Ziyaret sırasında çocuklarımı düşündüm. Çocuklarım bu şekilde bir muameleye kaldığı takdirde neler hissedeceğimi düşündüm. Bu yüzden bu ailelerin acısını derinden hissettim. Avrupa Birliği hiçbir zaman bir terör örgütünü desteklemez. Terör örgütü PKK, Avrupa’nın kayıtlarında bir terör örgütüdür. Bu durum hiçbir şekilde değişmeyecek. Hiçbir zaman Kuzey İrlanda’daki teröristlerle görüşüp, onları kabul etmedik. ETA ile hiçbir zaman görüşmedik. Aynı şekilde bu bölgedeki terör örgütünü de kabul etmeyeceğiz. Avrupalı Parlamenterlerin buraya ziyaret etmelerini isteyeceğim. Önemli olan buraya gelip gerçeğin ne olduğunu görmek.”