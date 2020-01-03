İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9781
  • EURO
    6,6562
  • ALTIN
    297.468
  • BIST100
    113757
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mal paylaşımı yüzünden 1 kardeşini öldürdü, diğerini yaraladı
Güncel

Mal paylaşımı yüzünden 1 kardeşini öldürdü, diğerini yaraladı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile ateş açarak İbrahim Deniz'in (45) ölümüne, kardeşi Mikail Deniz’in ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla diğer kardeşleri İsrafil Deniz'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, mal paylaşımı nedeniyle çıkan sorun nedeniyle kardeşlerine ateş ettiğini itiraf eden İsrafil Deniz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA03.01.2020  13:47 - Güncelleme: 03.01.2020  13:47
Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile, hareket halindeyken tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay sonrası başlattığı soruşturmada, kurşunlara hedef olan kardeşlerin diğer kardeşi olan İsrafil Deniz'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan İsrafil Deniz’in, kardeşlerinin kendisini mal paylaşımı yüzünden kandırdığını öne sürdüğü, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler
Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu
Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü
ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü

MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.