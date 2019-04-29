Malatya Arguvan'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak belirlediği 3,2 büyüklüğündeki deprem, sabah saat 08.25'te meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya ve diğer ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 2.9, merkez üssünü ise Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık köyü olarak açıkladı.