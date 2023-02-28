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Malatya depreminde panik anları görüntülendi

Malatya'da dün yaşanan 5.6'lık depreme camide yakalanan vatandaşların panik anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA28 Şubat 2023 Salı 10:59 - Güncelleme:
Malatya depreminde panik anları görüntülendi
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Malatya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin yaralandığı 5.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli şekilde hissedildi. Kernek Karagözlüler Camisinde bulunan güvenlik kameraları deprem anını saniye saniye kaydetti. Deprem ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı camiler de kalan vatandaşların, kısa süreli panikle kaçışmaları görüntülere yansıdı. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde, vatandaşların cami içerisinde hızla kaçması, bir annenin çocuklarını kucaklaması ve bazı vatandaşların deprem anında yerlerinden kalkmaması dikkat çekti.

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