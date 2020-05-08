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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören son hasta alkışlarla servise uğurlandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 15:27 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 15:27
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Yaklaşık 24 gün önce ciddi solunum sıkıntısı ve Kovid-19 tanısıyla yoğun bakım servisine yatırılan 77 yaşındaki Kiraz Soylu, tedaviye olumlu yanıt verdi.

Sağlık görevlilerinin hastanın ilk yattığı andan itibaren gösterdiği çaba sonucunda Soylu, yoğun bakımdaki tedavisini tamamlayarak alkışlarla normal servise alındı.

Hastanenin yoğun bakımda tedavi gören son Kovid-19 hastası olan Soylu, servise alınırken el salladı.

Bir süre gözetim altında tutacak olan Soylu'nun daha sonra taburcu edilmesi planlanıyor.

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