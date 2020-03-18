İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4872
  • EURO
    7,0397
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85576.6
Güncel

Malatya-Kayseri karayolunda kar engeli

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yollarda aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri yolunda araç trafiği durduruldu.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 20:34
ABONE OL

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun kar yağışı karayollarında buzlanmaya neden olurken, kentin yüksek kesimlerindeki mahalle yolları ise ulaşıma kapandı. Yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Darende'den itibaren Kayseri yolu karla kaplanınca araç trafiği durduruldu. Buzlanma ve tipi nedeniyle sürücülere tehlike yaratmaması için trafik ekiplerince araç trafiğine kapatılan karayolunun açılması için iş makineleri gönderildi.

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

'Koronavirüse iyi geliyor' diye içtiler, 3 kişi hayatını kaybetti
'Koronavirüse iyi geliyor' diye içtiler, 3 kişi hayatını kaybetti

'Koronavirüse iyi geliyor' diye içtiler, 3 kişi hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.