Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı

AA 18 Şubat 2020 Salı12:09 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:09

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Malatya merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Konya, Kayseri, Afyonkarahisar'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 13 emniyet personeli, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.