Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Malatya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; polis ekiplerinin Malatya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya'da belirlediği adreslere düzenlenen baskınlarda, aralarında örgütün 'askeri yapılanması'nda yer alan eski askerlerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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