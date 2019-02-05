Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kamudan ihraç edilen 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirldi.
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