Malatya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Malatya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri Malatya, Bursa, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya ve Osmaniye'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor.
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