Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen, aralarında askeri mahrem imamların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya, Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş'ta daha önce belirlenen 17 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, diğer zanlıların arandığı belirtildi