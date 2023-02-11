Malatya Valiliği ''asrın felaketinde'' şu ana kadarki durumu paylaştı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentteki şu ana kadarki durumu paylaştı.

Bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, kentte 1224 kişinin öldüğü, 6 bin 962 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, 1154 binanın yıkıldığı, merkez ilçeler hariç 1040 hasarlı bina tespit edildiği bildirildi.

Kentte 6'sı yabancı 154 profesyonel ekibin görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentte 1840 arama kurtarma, 11 bin 860 AFAD, 2 bin 712 asker, 5 bin 249 jandarma, 5 bin 873 polis, 8 komando taburu ve 1 bölük görev yapıyor. Malatya'da dağıtılan 3 bin 202 çadırdan 2 bin 699'u kuruldu. Çadırlarda 16 bin 449 kişi konaklarken, 6 bin 396 kişi kapalı alanlarda konaklıyor."

Helikopter ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri ağırlık olmak üzere yardım malzemesi dağıtıma başlandığı ifade edilen açıklamada, son 3 günde 44 sorti gerçekleştirilerek malzeme dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Malatya'dan otobüslerle 12 bin kişinin, hava yoluyla 16 bin 783, trenle ise 16 bin 993 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.