Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

AA 06.02.2020 11:06 - Güncelleme: 06.02.2020 11:06

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, dün itibarıyla kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 96, Pütürge'de 108, Doğanyol'da 251, Battalgazi'de 23 olmak üzere 478 konutun yıkıldığı aktarıldı.

Pütürge'de 2650, Battalgazi'de 861, Kale'de 1350, Doğanyol'da 230, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 5 bin 279 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edildi.

Battalgazi'de 1564, Pütürge'de 2486, Yeşilyurt'ta 285, Kale'de 970, Doğanyol'da ise 392 olmak üzere 5 bin 697 konutun da az hasarlı olduğu kaydedilen açıklamada, Battalgazi'de 69, Doğanyol'da 104, Kale'de 12, Pütürge'de ise 32 binanın acil yıkılacağı bildirildi.

Açıklamada deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 65 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de, 166 kişiye, eşya yardımı kapsamında 830 bin lira, 275 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 3 milyon 25 bin lira; Battalgazi ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 16 kiracıya 80 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 4 milyon 53 bin liralık nakit yardım yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 bin 819 haneye, 2 bin 819 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 628 yatak, 11 bin 629 battaniye, 5 bin 488 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 32 bin 500 gıda kolisi, 9 bin 112 hijyen paketi, 2 bin 956 giyim malzemesi desteği sunuldu. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmıyor. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katılmaktadır. Hasar tespiti için 90 ekipte 190 teknik personelle sahada çalışmalar devam etmektedir."