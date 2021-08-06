İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6402
  • EURO
    10,1695
  • ALTIN
    489.396
  • BIST100
    1435.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya Valiliği duyurdu: 31 Ağustos'a kadar yasak
Güncel

Malatya Valiliği duyurdu: 31 Ağustos'a kadar yasak

Malatya Valiliği, ormanları yangınlarına karşı korumak amacıyla 31 Ağustos'a kadar ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermeyi, piknik yapmayı, mangal ve semaver gibi ateş yakmayı yasakladı. Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturması ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulundurması kararlaştırıldı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 14:37 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:37
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla kararlar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Malatya il sınırları içerisinde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla 06-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlarda ve orman içi yollarda, ve yetkili idarelerin gözetim ile denetimindeki izinli park, piknik ve mesire alanlarıyla tabiat parklarında mangal ateşi, piknik tüpü ve semaver yakmak yasaklandı.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların (TEİAŞ, FEDAŞ), hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulamasına karar verildi.

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturması ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulundurması kararlaştırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.