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Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde ise 1 konutun yıkıldığı açıklandı.

AA26.01.2020  16:34 - Güncelleme: 26.01.2020  16:34

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin sağlık tesislerine müracaat ettiği, 21 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

25 Ocak itibariyle yapılan tespitlerde Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde 1 konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 79, Pütürge ilçesinde 103, Battalgazi ilçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü de tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir."

İl genelinde içme suyu ve elektrik sorunlarının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, bazı mahalle yollarının hasarlı olduğunun tespit edildiği, ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarıldı.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2 bin 3 deprem çadırı dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, "3 bin 2 yatak, 6 bin 630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

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