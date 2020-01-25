İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
Güncel

Malatya Valiliği'nden hasarlı bina uyarısı

Malatya Valiliği, depremde hasar gören binaların tehlikeli olduğunu belirterek, vatandaşların hasarlı olan evlerine girmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

IHA25.01.2020  16:45 - Güncelleme: 25.01.2020  16:45

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivrice merkezli Elazığ depreminde Malatya’da 4 kişinin öldüğü, 225 vatandaşın yaralandığı ve bazı konut ile yapılarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Ağır hasarlı binaların can güvenliği açısından tehlikeli olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tür konutlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

Can güvenliği açısından tehlike arz eden binaların "371 12 17", "371 11 86", "371 11 87", "371 11 90", "371 11 91" numaralı telefonlara bildirilebileceğini ifade edilen açıklamada, "İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkânı bulamayanlara valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır” denildi.

Bakan Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...
Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama
Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama

Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.