Malatya’da 171 litre kaçak içki ele geçirildi
Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi.
- İHA
Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 171 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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