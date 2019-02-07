Malatya’da 171 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 171 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.