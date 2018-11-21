Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Yıldırım, Hasan Bulut ve Cihat Dağlı ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında, üzerilerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli deliller dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Bulut'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek hükümle tutuklanmasına karar verdi. Heyet, ayrıca sanık Yıldırım'ı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay, Dağlı'yı ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.