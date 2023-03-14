Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 05.27'de olan deprem, yerin 11,51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.