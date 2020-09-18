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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 10:06 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 10:29
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

- VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Hekimhan merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri, mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi, ekiplerimizin araştırması sürüyor." dedi.

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