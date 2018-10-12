Malatya'da 5 FETÖ sanığına hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan Mithat Tokmak, Mihrace Erdem, Yüksel Gürsu, Filiz Metin ve Emine Sağol ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumlarının dikkate alınarak, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tokmak ve Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Gürsu ve Metin'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün, Sağol'a ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar haklarındaki adli kontrolün devamını kararlaştırdı.