Malatya'da 5 milyon lira değerinde 484 parça tarihi eser ele geçirildi
Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 484 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 484 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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