Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: YIKILAN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." ifadelerine yer verildi.

"ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK"

Yeşilyurt merkezli deprem nedeniyle bazı ağır hasarlı binaların yıkıldığı haberleri gelirken ilçe Belediye Başkanı Çınar, "Bir binanın yıkıldığı bilgisini aldım. Şuana kadar can kaybı yok." dedi.