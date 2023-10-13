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Malatya'da ağır hasarlı 2 blok saniyeler içerisinde yıkıldı

Malatya'da ağır hasarlı 2 blok daha patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Binalar saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Malatya'da ağır hasarlı 2 blok saniyeler içerisinde yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor. Yaklaşık bin 400 yüksek katlı binanın patlayıcı madde ile yıkılacağı Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloğun yıkımı da 300 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde gerçekleştirildi.

Patlatma öncesi polis ekipleri bölgeye çıkan tüm ara yol ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapatırken, alınan önlem ve geri sayım sonrası 2 blok büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Yıkım işlemlerine hafta başı devam edileceği öğrenildi.

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