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Malatya'da ağır hasarlı 3 katlı bina çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. Çöken binanın enkazında arama çalışmaları başlatıldı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Malatya'da ağır hasarlı 3 katlı bina çöktü
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bölgede inceleme yaptı.

-KAPI PERVAZLARINI SÖKMEK İÇİN BİNAYA GİREN 4 KİŞİDEN 1'İ ENKAZ ALTINDA

Vali Şahin, gazetecilere, 3 katlı ağır hasarlı ve boşaltılmış binanın kendiliğinden yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bina içinde 4 hurdacı kapı pervazlarını sökmeye çalışıyorlarmış. Bina yıkılmaya başlayınca 3'ü kaçıyor 1'i maalesef enkaz altında. Arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla girilmemesi gerekiyor. Buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri şeyler almak için herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Çünkü binaların yapısal bütünlüğü bozulmuş, her an yıkılabilir. En ufak bir titreşimde bu binalar yıkılabilir. Şehrimizde 35 bin civarında böyle ağır hasarlı bina var. Bu binaların yıkımı zaman alacak. Bu binalara girilirse hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. Sizin aracılığınızla yine söylüyorum lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım."

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