İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9017
  • EURO
    28,8795
  • ALTIN
    1654.02
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcıyla yıkımı devam ediyor
Güncel

Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcıyla yıkımı devam ediyor

6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binaların patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen yıkımları devam ediyor.

IHA12 Eylül 2023 Salı 18:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan yüksek katlı binalar ise patlayıcı madde kullanılarak yıkılıyor.

İlk kez Ağustos ayının ortalarında başlanan yıkımlara bugünde Tecde Mahallesi'nde devam edildi. Patlama öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, milyonluk dairelerin bulunduğu 2 blok saniyeler içerisinde yıkıldı.

Kentte belirli aralıklarla devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.