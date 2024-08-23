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Malatya'da arazi yangını ormana sıçradı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Bölgede ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Malatya'da arazi yangını ormana sıçradı
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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