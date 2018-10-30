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Malatya'da yaşanan iki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İlk olay, Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan bıçaklı kavgada E.D. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.D. tedavi altına alınırken polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Yenihamam Mahallesi Kasap Pazarı mevkinde meydana gelen ikinci olayda ise 2 kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. S.E. kolundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kısa sürede olaya müdahale eden polis ekipleri olaya karışan bir kişiyi gözaltına alırken, yaralı S.E. Asayiş Şube'ye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Her iki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
 

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