Malatya'da yaşanan iki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Yenihamam Mahallesi Kasap Pazarı mevkinde meydana gelen ikinci olayda ise 2 kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. S.E. kolundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kısa sürede olaya müdahale eden polis ekipleri olaya karışan bir kişiyi gözaltına alırken, yaralı S.E. Asayiş Şube'ye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.