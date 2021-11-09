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Malatya'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

AA9 Kasım 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 17:47
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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Enkazdan 8 yaralının kurtarıldığını ifade eden Baruş, "Enkazdan şu an için 8 kişi kurtarıldı ve sağlık durumlarında ciddi bir durum söz konusu değil. Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

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