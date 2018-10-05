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Malatya'da bir evden 4 kamyon çöp çıktı

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından pis kokulardan şikayetçi olan bina sakinleri, durumu Yeşilyurt Belediyesine bildirdi.

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İhbar üzerine adrese giden Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, biriktirilen atıklar ve çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen çöp evle karşılaştı.

Ekipler, evle ilgili resmi tutanakları tutup, gerekli prosedürleri yerine getirdikten, sonra insan ve çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen çöp evde boşaltma ve temizlik çalışmaları yaptı.

İki yetişkin kardeşin yaşadığı evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan belediye personeli, evden 4 kamyon çöp temizledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, çöplerden temizlenen evin ilaçlandığını ve dezenfekte edildiğini belirterek, "İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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