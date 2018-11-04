Malatya'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi İnanç Sokak üzerindeki müstakil bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.