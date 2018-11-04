Malatya'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Zamanında müdahale ile alevlerin diğer çatılara sıçraması engellenirken yangında maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
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