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Güncel

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çay ocaklarının kapatılmasına karar verildi.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 22:42 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 22:42
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Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çay ocaklarında birçok kişi tarafından kullanılan malzemelerde hijyen şartlarının gerektiği şekilde sağlanamaması nedeniyle salgının yayılmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde açık olan çay ocaklarının 9 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına, taziye ziyaretlerinin evlerde veya açık alanlarda vatandaşların yoğunluğuna ve salgının yayılmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden ziyaretlerin/kabullerin yapılmamasına, ayrıca üç ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde, üretim tesislerinde, fabrikalarda, otellerde, akaryakıt istasyonları, fırınlar gibi yerlerde maske kullanımının zorunlu olmasına karar verildi.

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