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Malatya'da DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 25 gözaltı

Malatya'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Malatya'da DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 25 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olan ve bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunarak örgütte görev aldığı belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9'u DEAŞ, 16'sı PKK/KCK-PYD/YPG'li 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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