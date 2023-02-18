Malatya'da deprem soruşturması devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu tespit edilen çeşitli meslek gruplarındaki şüphelilere yönelik bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 50 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 50 kişiden 25'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer gözaltındaki kişilerin durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken yeni gözaltılar olabileceği bildirildi.

