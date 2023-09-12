Malatya'da depremzede çocuklara belediye tarafından bisiklet hediye edildi

Battalgazi Belediyesi tarafından Bağcılar Belediyesi destekleriyle kurulan konteynerde kalan 500 çocuğa bisiklet sürprizi yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bağcılar Belediyesi bizim her daim yanımızda oldular. Depremin yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.

Battalgazi Belediye tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedelerin yaralarının sarılması ve depremzedelere moral, motivasyon olması için etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Depremin ilk anından itibaren depremzedeler için seferber olan Battalgazi Belediyesi çocuklar için de bir birinden farklı etkinliklere imza atıyor.

ÇOCUKLAR HAYAL ETTİĞİ BİSİKLETE KAVUŞTU



Battalgazi Belediyesi tarafından Bağcılar Belediyesi'nin destekleriyle kurulan konteyner kentte kalan çocukların bisiklet istemesi üzerine 500 çocuğa bisiklet hediye edildi. Battalgazi Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ortaklığıyla yapılan etkinlikte hayal ettikleri bisikletlerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Konteyner kentte düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Paccı ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri çocuklara bisikletlerini teslim ederken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

"BİRLİK İÇERİSİNDE BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ"



Birlik beraberlik içinde sürecin atlatılacağını ifade eden Başkan Güder, "Depremin yaşandığı gün 4.30'da valilikte milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Bu depremi nasıl atlatabiliriz onun kaygısı içinde olduk. Şükürler olsun birlik ve beraberliğin meyvesini hep beraber almış olduk. İlk andan itibaren devletimize ait olan tüm kurumları sizlerin istifadesine açtık. Tabi biz Müslüman bir ümmetiz. İslam'da şöyle bir ifade var; Müminler kardeştir. Diğer taraftan müminler bir vücudun azası gibidir. O gün Malatya'mız, Battalgazi'miz nasıl etkilenmiş ise Bağcılar da yaşayan halkımız da etkilendi ve bu acıyı bizlerle hissetti. Bağcılar Belediyemiz ilk andan itibaren hemen yanımızda bitiverdiler. bize destek oldular, bizim yaralarımızı sarmaya çalıştılar, bize derttaş oldular. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle başkanımızın şahsında tüm belediye personellerine ve Bağcılar halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bizi dün yalnız bırakmadıkları gibi bugünde yalnız bırakmadılar. Yaralarımızı tamamen sarana kadar yarında yanımızda olacaklar. Bu yaralarımızı hep birlikte saracağız. İnşallah bu süreci atlatacağız. Şundan emin olun biz her daim sizlerin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE YARALARI SARACAĞIZ"



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "Bağcılar Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Buranın yapılmasında, alt yapısının oluşturulmasında Battalgazi Belediyemizle beraber var güçleriyle çalıştılar. Çadırlardan konteyner kentlere geçtik. Allah nasip ederse bu senenin sonunda kalıcı konutlarımıza da geçmeye başlayacağız. İlk etapta Malatya'mızda 2 bin 500' e yakın kalıcı konutumuza depremzede hak sahiplerimizi yerleştirmeye çalışacağız. Daha önce belediye başkanımızın ve ilçe başkanımızın büyük gayretleriyle kentsel dönüşümüne başladığımız Şehit Fevzi Mahallesini nasıl teslim ettiysek, kalıcı konutlarımızı da peyder pey hak sahiplerine teslim edeceğiz .Bundan hiçbir depremzede kardeşimiz endişe duymasın. Bir taraftan konutlarımızı inşa ederken diğer taraftan da çarşımızın 2 ay içerisinde temellerinin atıldığına hep beraber şahit olacağız" şeklinde konuştu.

"BAĞCILAR BELEDİYEMİZ İLK GÜNDEN BU YANA BATTALGAZİ'DELER"



Desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Bağcılar Belediye Başkanımız depremin ilk gününden bu yana Battalgazi'mizde. Battalgazi Belediyemiz ile birlikte bu konteyner kenti oluşturulması adına gayret ve çaba sarf ettiler. Abdullah Başkanım defalarca buraya geldi. Burada hem Malatyalı kardeşlerimizin hem de bu konteyner kentte bulunan değerli vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Bizler bugün beraberlik içinde mutlu bir günü yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.