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Malatya'da feci kaza: 2 asker yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Malatya'da feci kaza: 2 asker yaralandı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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