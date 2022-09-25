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Malatya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA25 Eylül 2022 Pazar 09:28 - Güncelleme:
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Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Malatya'dan Kayseri yönüne giden 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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