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Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan aracın, trambüs hattı direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA26 Ocak 2024 Cuma 00:30 - Güncelleme:
Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak trambüs hattı direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Y.Ç. (26), idaresindeki 44 AFA 458 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce refüje daha sonra ise trambüs hattı direğine çarptı.

Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü ile birlikte R.Y. ve E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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