Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri 4 Aralık günü, operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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