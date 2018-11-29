Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Mustafa Demir ve G.Y. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Demir'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık G.Y'yi ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer davada ise tutuksuz sanık Sedat Doğan'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.